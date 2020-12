Über Geld spricht man nicht, man hat es. Über Reichtum spricht man nicht, wenn man ihn hat. Nur ganz besonders Dumme rennen durch die Welt und brüllen überall ungefragt: „Deutschland ist reich!“

Vor Jahren sprang ein Kind vor mich, einen Fremden, auf den Bürgersteig und zeigte mir stolz und glücklich in seiner Hand eine Münze, ein Zweimarkstück, und rief dabei: „Schau mal, ich bin reich!“Reich zu sein ist offenbar eine sehr relative, subjektive Angabe. Während es für die Armut eine von vielen falsch verstandene Definition gibt (unter sechzig Prozent des Durchschnittseinkommens) gibt es für den Begriff „reich“ keine allgemein anerkannte Definition. Außerdem muss man sorgfältig unterscheiden zwischen Vermögen und Einkommen. Ein Einkommensmillionär hat jährlich ein Einkommen von mindestens einer Million; Vermögensmillionäre sind hingegen viel zahlreicher – und viele wissen nicht einmal, dass sie es sind, denn wer mit 65 Jahren in Rente geht und zweitausend Euro Monatsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht gehört bereits zu diesem erlauchten Personenkreis.Über Geld spricht man nicht; über den eigenen Reichtum auch nicht. Reichtum lockt Neider, Bittsteller, Bedroher, Erpresser, Räuber an, alle wollen ein möglichst großes Stück von diesem Reichtum abbekommen, auf die eine oder andere Weise. Wer selbst reich ist oder sich für reich hält, der schweigt darüber aus gutem Grund.Nun gibt es einige Menschen, die halten sich für klug und verkünden: „Deutschland ist reich!“, um gleich anzuhängen, was man mit diesem Reichtum alles und allen Gutes tun könne. Und diese Menschen sind von ihren Forderungen überzeugt, sie rechnen auch gleich vor, wenn man den von ihnen behaupteten Reichtum für ihr Ziel einsetzt, könnte man dieses ihr Ziel mühelos erreichen. Und es gibt andere Menschen, die mindestens genauso klug und von ihren Forderungen überzeugt sind, nur leider sind das ganz andere Forderungen und Ziele. Und die dritten Menschen haben dritte Ziele und die vierten haben vierte Ziele. Alle diese Menschen glauben Recht zu haben, und sie haben oft sogar irgendwie Recht. Nur machen diese klugen Menschen einen kleinen Denkfehler: dieser behauptete Reichtum kann bestenfalls nur einmal verwendet werden. Und diese klugen Menschen machen einen großen Rechenfehler: Deutschland ist gar nicht reich!Du bist doch ein kluger und bis in alle Knochen ehrlicher und gerechter Mann: Wie hoch gibst du den Wert deines Vermögens an, wenn du von der Bank einen Kredit haben willst; und wie hoch ist dein Vermögen beim Notar, wenn der seine Gebühren danach bemessen will?Übrigens: Jener obige Rentner hat zwar eine Forderung in Höhe von einer Million und er ist deshalb Vermögensmillionär, nur diese Million existiert gar nicht, sie muss erst noch in den nächsten 25 Jahren erwirtschaftet werden. - Reichtum ist immer relativ und sehr subjektiv.04.12.2020Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck