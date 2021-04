Einbruch in Rechner des BMI

Einbruch in das Rechnersystem des Bundesinnenministeriums.

Durch einen Einbruch in das Rechnersystems des Bundesinnenministeriums wurde unter anderem dies bekannt:Ab dem heutigen Tag wird das Blut aus den Nabelschnüren des eben geborenen Kindes gesammelt und zusammen mit den Personaldaten des Kindes, der Mutter sowie des angegebenen Vaters an das BKA gesendet, um dort das DNA-Bild festzustellen und auf Ewigkeit zu speichern. Das geschieht angeblich, um eine Datenbank zur Langzeitverfolgung der Corona-Infektionen aufzubauen, also zu wissenschaftlichen Zwecken. Ein Nebenzweck soll sein, festzustellen wie viel „Kuckuckskinder“ es gibt, also Kinder, die fälschlich als ehelich geboren angesehen werden; Statistiker vermuten, dass der Anteil über 20 Prozent liegen könnte. In Wahrheit aber geht es, um in der Zukunft mögliche Straftäter, Terroristen und sonstige missliebige Personen leichter ermitteln zu können.Bei aufgenommenen Flüchtlingen soll die Blutentnahme im Zuge der allgemeinen Gesundheitsuntersuchungen erfolgen.Diese Angelegenheit wird im Ministerium unter den strengsten Geheimhaltungsvorschriften behandelt; also bitte diese Information unter keinen Umständen weitergeben.01 April 2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck