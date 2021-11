Drei Frauen an der Macht

Frauen in Führungspositionen! Frauen an die Macht! Die Welt soll weiblich werden! - Und dann?

In der vorhergehenden Wahlperiode wurden in meinem Umfeld in Machtpositionen gewählt: Bürgermeisterin von Einbeck (CDU-Nähe), Bürgermeisterin von Bad Gandersheim (SPD), Landrätin Landkreis Northeim (parteilos, von SPD unterstützt); alle drei wurden bei den jeweils letzten Wahlen in diesen Positionen wiedergewählt.Von allen drei habe ich während ihrer bisherigen Amtszeit von keinen Skandalen gehört, positiv, eigentlich aber nur selbstverständlich.Von allen drei habe ich während Ihrer bisherigen Amtszeit von keinen herausragenden Taten gehört, muss ja wohl auch nicht.Alle drei Frauen haben ihr jeweiliges Amt „verwaltet“, verwaltet, aber auch nicht mehr. Die Männer vor ihnen haben auch nicht mehr (Positives) geleistet. Also Gleichstand im Vergleich.Alle drei Frauen haben als Grund für ihre erneute Kandidatur erklärt, sie wollen „gestalten“; gestalten aber ist mehr als nur verwalten.Gestalten wäre zum Beispiel: Passende Grundstück aufkaufen und zu mehr oder minder großen Naturschutzinseln in der Landschaft machen. Nichts davon.Gestalten wäre zum Beispiel: Grundstücke, Immobilien, in der eigenen Kommune aufkaufen und als Erbbaugrundstücke vergeben. Das führt langfristig, über Jahrzehnte, zu soliden Haushalten, und das führt kurzfristig zu billigen Bauplätzen und damit zu niedrigeren Mieten; oder bei der Vergabe als Pacht zu geringeren Pachtraten. Nichts davon.Gestalten wäre zum Beispiel: Zielvorgaben, Planungen zu: Wie viel Einwohner möchte man in der eigenen Kommune wo gerne haben und wie will man diese Ziele erreichen? Nichts davon.Frauen an die Macht! Sehr schön, ich habe nichts dagegen, aber bitte: wo liegt der Vorteil davon für den Bürger?09.11.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck