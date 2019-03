Deutschland – Land der Verräter?

Ist Deutschland ein Land der Verräter? Jedenfalls wird von der Justiz und Obrigkeit ständig der Verrat gefordert

Grundschulklasse, der Lehrer hält Unterricht über den Verrat: du sollst nicht zum Verräter werden. Eine Papierkugel fliegt nach vorn, trifft den Lehrer: „Wer war das?“ keiner meldet sich, dann, ein Finger geht hoch: „Du, Müller?“ „Nein ich nicht, der große Fritz da vorn wars!“ - Na Lehrer, was nun? - Zu meiner Schulzeit kriegte die Petze Klassenkeile.Du sollst nicht petzen, du sollst nicht zum Verräter werden! - Und die Praxis?Zeitungsmeldung:• An einem Feldweg wird ein Zaun leicht beschädigt: Zeugen gesucht! Verräter gesucht?• Verkehrsunfall mit drei Toten, Fahrerflucht; die Polizei sucht Zeugen – Verräter gesucht?• Kindesmissbrauch, Zeugen gesucht, Verräter gesucht?• Ein Anschlag, drei Tote, zehn Verletzte, die Polizei sucht Zeugen. - Verräter gesucht?Im Gerichtssaal. Klar ist, der Angeklagte hatte Mittäter, aber er sagt nicht wer. Muss er auch nicht. Er wird verurteilt, hart, denn er hat die Justiz nicht unterstützt, hat seine Mittäter nicht verraten. Die Justiz kennt hier einen Trick. Der Angeklagte ist nun verurteilt und kann wegen der gleichen Tat nicht ein weiteres Mal angeklagt und verurteilt werden. Es wird wegen der gleichen Tat ein neues Verfahren gegen Unbekannt (oder einen beliebigen Beschuldigten) begonnen, zu diesem neuen Verfahren wird unser bereits Verurteilter als Zeuge geladen und es wird ihm nun schnell klargemacht, dass er in diesem neuen Verfahren als Zeuge erstens überhaupt auszusagen hat (er hat kein Zeugnisverweigerungsrecht mehr) und zweitens vollständig und wahrheitsgemäß – und was vollständig und wahrheitsgemäß ist, dass bestimmt der Staatsanwalt und der Richter. Die Strafandrohung wird erhöht, der zwangsweise zum Zeugen gemachte Verurteilte wird vereidigt, nicht weil damit seine Aussage besser und richtiger wird, sondern allein, weil die angedrohte Strafe dann erheblich höher ausfällt. - Das ist gängige Praxis.„Kronzeugenregelung“: die Umschreibung für Verrat gegen - versprochene - Vergünstigung.Die Obrigkeit verlangt von allen „Bürger“ genannten Untertanen unbedingte Ergebenheit und verfolgt und bestraft jeden, der es wagt, gegen sie zu arbeiten (Stichwort: Hochverrat). Also tut der Untertan, wie ihm befohlen und meldet jeden, der gegen die Gesetze und Vorschriften der gerade Mächtigen auch nur zu denken wagt. Machtwechsel: jetzt haben die eben noch Verfolgten die Macht und verfolgen und bestrafen nun jeden, der für die frühere Obrigkeit arbeitete und Verrat übte. - So war es, als das Dritte Reich zusammenbrach und die Nazis die Macht verloren, so war es, als die DDR zusammenbrach und so wird es wieder sein, wenn sich die Machtverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland drehen.Tröste dich, du Untertan, Spitzel und Verräter, auch die nächsten Machthaber brauchen Untertanen, Befehlsempfänger, Kriecher, Schleimer, Spitzel und Verräter, kurzum: dich.11.03.2019Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck