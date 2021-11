Der Mensch – klug und intelligent?

Der Mensch, Krone des Lebens, Geschöpf Gottes, Herrscher über den Erdkreis, ist klug und intelligent! Wirklich?

Statt diese einfache Frage durch philosophisches Geschwafel zu verdrehen, prüfen wir einfach einige Beispiele.Der Mensch ist intelligent genug, um zu erkennen: Alkohol ist schädlich für den menschlichen Körper und sein Gehirn (Geist)! Aber er ist blöd genug, ihn trotzdem zu saufen!Der Mensch ist intelligent genug, um zu erkennen: Rauchen ist schädlich für den menschlichen Körper! Aber er ist blöd genug, trotzdem zu rauchen!Der Mensch ist intelligent genug, um zu erkennen, dass der Wasserstand in einem bestimmten Gewässer schwankt und dass es damit einen Bereich gibt, der mindestens zeitweise unter Wasser steht – aber der selbe Mensch ist zu blöd, um diesen Gefahrenbereich bei seiner Besiedlung zu meiden. - Gegen so viel Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens!Der Mensch ist intelligent genug, um zu erkennen, dass mache tödliche Krankheit sich von Mensch zu Mensch überträgt und dass diese Übertragung durch etwas Abstand vermieden werden kann – aber der selbe Mensch ist zu blöd, um diesen Mindestabstand auch einzuhalten.Das reicht.Der Mensch mag intelligent sein, aber klug ist er sicher nicht, denn ihm fehlt die Klugheit, seine intelligenten Erkenntnisse auch in seine Handlungen umzusetzen. Also gut: der Tod löst alle Probleme, auch dieses.Übrigens: Die Reproduktion der deutschen Bevölkerung hat seit Jahrzehnten einen R-Wert von rund 0,75; bei einem exponentiellen Wachstum bedeutet das (0,75^10=) 0,056 oder: von den derzeit vorhandenen rund 84 Millionen Einwohnern wird es in 10 Generationen nur noch rund 4,7 Millionen Einwohner geben – die Deutschen sind praktisch ausgestorben. Das deutsche Volk der Dichter und Denker ist an seiner eigenen Faulheit, Kinder zu machen, ausgestorben. Wirklich blöd.19.11.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck