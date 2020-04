Corona V – Der Ausstieg

Mit dem Ausstieg aus den gegenwärtigen Anti-Corona-Maßnahmen werden die Zahlen der Infizierten und die der Toten zunächst ansteigen.

Ich habe hier gerade die Zahlen vom Sonntag: 91.714 nachgewiesene Infizierte, 1.342 Tote; daraus errechnet sich eine Todesfallrate von (1.342 / 91.714 =) 0,0146 oder rund 1,5 Prozent. Da aber die Zahl der Toten nicht zu den heutigen, sondern zu den Zahlen der nachgewiesenen Infizierten vor einem Monat gehören, liegt die wahre Todesrate eher bei 3 Prozent – und diesen Prozentsatz kennen wir schon lange aus China. Wir wissen ebenfalls aus China, dass die Todesrate bei den Alten (und Vorerkrankten) bei 15 Prozent liegt; Corona ist also eine Rentnerseuche.Logisch, der Ausstieg aus den strengen Corona-Regeln beginnt mit den Kindern, öffnet die Kindergärten und Schulen! Sehr richtig, aber bedenkt: Zu jedem Kind gehören Eltern, und die sind im Alter zwischen 25 und 50 Jahren, und zu vielen Kindern gehören in ihrer näheren Umgebung lebende Großeltern und die sind im Alter zwischen 50 und 80 Jahren. Die Kinder werden sich also unbemerkt anstecken und werden so ihre Eltern (vielleicht auch unbemerkt) anstecken und dann ihre Großeltern in den vorzeitigen Tod schicken.Mit der Freigabe der Bewegung werden also die Zahlen der nachgewiesenen Infizierten und die Zahlen der Toten noch einmal ansteigen.Nun noch ein Blick auf die Kosten. Die Volkswirte und Statistiker werden uns in den nächsten Jahren vorrechnen, was die Maßnahmen gegen Corona gekostet haben. Und die Statistiker werden uns auch sagen, wie viele Personen an den Beatmungsgeräten mindestens zeitweise gehangen haben, die wollen wir großzügig als „Verhinderte-Tote“ werten. Dann brauchen wir nur noch die Zahl der Kosten in Euro durch die Zahl der Verhinderten-Toten zu teilen, und wir wissen, was uns das Leben dieser Personen gekostet hat.Und dann vergleichen wir einmal die Zahl der jährlichen Verkehrstoten (rund 3.500) mit den Kosten (0,00 Euro) einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder die Zahl der von der Polizei jährlich durch Schusswaffeneinsatz getöteten (rund 50?) mit den Kosten, diese Polizeitoten zu vermeiden (zum Beispiel: jeder Polizist, der einen Menschen tötet, wird wie ein normaler, gewöhnlicher Mörder angeklagt und verurteilt). - Welchen Wert hat „ein Menschenleben“? Denk einmal darüber nach.06.04.2020Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck