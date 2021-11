Corona – die Testlüge

Coronatests sind zu einem erheblichen Anteil Falsch-negativ, die Betroffenen werden unwissend und widerwillig zu Virenschleudern.

Kein Test auf eine Infektion – egal welche – ist 100-prozentig richtig; diese allgemeine Regel gilt mithin auch für alle Tests zu Corona. Es gibt also bei jedem Test Fälle, mit Falsch-positiv aber auch Fälle mit Falsch-negativem Ergebnis. Die Falsch-positiven werden ihr Ergebnis so weit sie können geheim halten, um sich keine Nachteile einzuhandeln – und das ist jedenfalls weder für den Betroffenen noch für die Mitmenschen gefährlich; und die Ethiker und Moralisten sollen bitte mal das Maul halten. Die Falsch-negativen aber sind für sich selbst und die Mitmenschen gefährlich, denn sie können das Virus ohne es zu wissen und zu wollen verbreiten.Von so manchem Testmittel wurde öffentlich berichtet, die Treffsicherheit liege bei 90, 95 oder noch mehr Prozent, das bedeutet, 5 oder 10 Prozent sind Falsch-negativ getestet, sie rennen also ohne ihr Wissen und Wollen als Virenschleuder durch die Landschaft – und das sind so die besten Corona-Testmittel. Andere Testmittel sind völlig wirkungslos.Der Deutschlandfunk berichtete kürzlich, in Deutschland gäbe es weit über tausend verkaufte und vom Bund bezahlte Testmittel. Diese Testmittel sind rund seit einem Jahr auf dem Markt. Auf ihre Wirksamkeit wurden – so der Deutschlandfunk – bis vor kurzem nur rund 300 Testmittel überprüft, rund 60 der jetzt getesteten Testmittel waren völlig wirkungslos, weil sie keine Infizierungen erkannten. Die mögen zwar nun vom Markt genommen werden, aber die bereits gekauften (und vom Bund bezahlten?) Stücke dürfen und werden noch aufgebraucht. Bei diesen Tests entstehen also nur Falsch-negative Ergebnisse!Corona-Test ergeben keine Sicherheit!Alle Folgerungen zur Sicherheit aus einem Corona-Test sind mithin mit mehr oder minder hoher Wahrscheinlich falsch. Die Gleichsetzung von geimpft oder genesen mit negativ-getestet ist also falsch. Das nenne ich die Corona-Testlüge.Da dieser einfache Zusammenhang allen bekannt ist oder doch mindestens bekannt sein könnte und sollte, sind alle die, die diese Corona-Testlüge tagtäglich verbreiten, in meiner Bewertung Lügner – und wer im Fall Corona an einer Stelle lügt, der ist auch an anderer Stelle nicht glaubwürdig.17.11.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck