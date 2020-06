Bevölkerungspolitik1 – Grundlagen und Ziele

Eigene Kinder oder Einwanderer?

Schulen oder Altersheime?

Kindergeld oder Renten?

Zukunft oder Vergangenheit?

Leben oder Aussterben?

Das ist Bevölkerungspolitik!

Uns interessiert die Bevölkerung eines Gebietes oder der ganzen Erde durch und von Menschen. Der Begriff „Volk“ bedeutet immer eine undefinierte Anzahl von Individuen, die irgendwelche sie von anderen Völkern abgrenzenden Eigenschaften haben oder doch mindestens zu haben glauben.Diese menschliche Bevölkerung wird verändert durch:• Ihren Gesamtbestand (Anzahl an Individuen),• Ihre Aufteilung nach dem Geschlecht,• Ihre Verteilung nach dem Lebensalter,• Ihre Sterblichkeit,• Ihre Reproduktion,• Von vom Menschen wissentlich oder unwissentlich beeinflussten Handlungen oder Nicht-Handlungen,• Vom Menschen beeinflusste oder nicht beeinflusste Ereignisse.„Bevölkerungspolitik“ im erweiterten Sinn ist jedes bewusstes und unbewusstes Handeln von Menschen, denn jede menschliche Handlung und jedes Ereignis beeinflusst direkt oder indirekt die Sterblichkeit und Reproduktion der Menschen.„Bevölkerungspolitik“ im engeren Sinn ist aktives Handeln von Menschen, um die natürliche Bevölkerungsbewegung (Sterblichkeit, Geburten, Geschlechterverteilung) sowie Wanderungen innerhalb und über die Grenzen des betrachteten Gebietes direkt zu beeinflussen.Menschliches Handeln oder Nicht-Handeln kann direkt und sofort Wirkungen zeigen oder aber mit mehr oder minder langer Verzögerung – Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert - seine Wirkung entfalten. Beispiele: Aufenthalt, Siedlung am falschen Ort wie Erdbebengebiet, Vulkanismusgebiet, Überschwemmungsgebiet; aber auch Umgang mit giftigen Stoffen (trinken aus Bleigefäß oder arsenhaltigem Wasser, wirkt beides erst im Laufe von Jahrzehnten); hingegen Köpfen oder Massenvergewaltigungen wirken ziemlich kurzzeitig; aber auch ärztliche Versorgung und Impfen (beides senkt die Sterblichkeit).Bevölkerungspolitik ist üblicherweise aktives Handeln der Führung: Locken (Steuerersparnis, Zuschüsse zur Förderung der Geburtenzahlen, andere geldwerte Vorteile) Hilfen zur Selbsttötung, direktes Töten („unwertes Leben“), indirektes Töten durch Verweigerung (erschweren) von Unterhalt und (ärztlichen) Hilfsleistungen, erzeugte Hungersnöte.Ziel jeder bewussten Bevölkerungspolitik ist fast immer die Vermehrung, selten die Verminderung (Schrumpfung) des eigenen Volkes (Ein-Kind-Politik in China); bisweilen damit gekoppelt, die Vermehrung eines anderen Volkes zu behindern.Für unsere Arbeit benötigen wir einige Informationen, Daten. Diese Daten bekommen wir kostenlos zum Runterladen vom Statistischen Bundesamt www.destatis.de → Bevölkerung. Wir brauchen• Sterbetafeln für Deutschland (männlich, weiblich; Jahr); ich habe für diesen Text die Sterbetafeln Deutschland 2016/2018 männlich und weiblich heruntergeladen.• Tabelle der Geburtenziffern (Geborene nach dem Alter der Mutter);• Tabellen (Zeitreihen) zum Geschlechterverhältnis bei der Geburt;• Tabelle Bevölkerungsbestand nach Alter und Geschlecht;• Tabellen zur Wanderungsbewegung.Fortsetzung folgt.* * *