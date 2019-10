SMC nimmt „Mobilität auf Rädern“ wörtlich

Clubausfahrt führt zum PS Speicher in Einbeck

Erst das Pferd, und was kam dann? Dieser Frage gingen 18 Mitglieder vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC nach und besuchten den PS Speicher in Einbeck. Bei ihrer jährlichen Clubausfahrt ließen sie sich in einer Führung zeigen, wie die Mobilität auf Rädern begann und wohin es vielleicht noch gehen wird. Dass die Rundführung über die sechs Etagen dann mit fast drei Stunden doppelt so lang wie geplant dauerte, zeugt von den unendlich vielen Geschichten, die dieses Thema dort bietet. Und wen Hufeisen für das Erwachsenen-Laufrad, Hot Pants mit gekochten Eiern und Erdbeerkörbchen mehr an kulinarische Genüsse als an Motorisierungsphasen im Laufe der deutschen Geschichte erinnert, der konnte sich in der Erlebnisausstellung aufklären lassen. Der Benzinroller von damals erinnerte sehr an die E-Scooter von heute. Und bei einigen futuristischen Fahrzeugen kamen Zweifel bei den Motorsportfreunden auf, ob so wirklich das Gefährt der Zukunft noch schön für das Auge ist.