Patrozinium der Ehinger Frauenkirche

Patrozinium in der Ehinger Frauenkirche

Mit einem Festgottesdienst wird am Sonntag, 10. September um 10 Uhr das Patrozinium der Frauenkirche gefeiert. Am 5. September 1494 wurde die Frauen- und Wallfahrtskirche der Schmerzhaften Mutter Gottes geweiht. Das Gotteshaus birgt Kostbarkeiten aus vier Kunstepochen. Im Zentrum befindet sich der Hochaltar mit großer vergoldeter Muschel, davor die Pieta, das Bild der schmerzensreichen Mutter Maria. Seit vielen Generationen kommen Menschen aus Nah und Fern zur Marienverehrung an diese Gnadenstätte. Im Anschluss an den Gottesdienst ist gegen 11.15 Uhr im Rahmen des „Tag des offenen Denkmal“ eine Kirchenführung durch Dr. Franz Josef Merkl.