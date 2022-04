Yale Schola Cantorum & Juilliard415 – Musiksommer Ehingen 2022

Yale Schola Cantorum & Juilliard415

„Yale Schola Cantorum“ ist ein Kammerchor, dessen Repertoire geistliche Musik vom 16. Jahrhundert bis heute beinhaltet. Es erfolgen regelmäßig Konzerte und Teilnahmen bei Chorgottesdiensten und das rund um den Globus.



Seit seiner Gründung 2009 ist „Juilliard415“ das wichtigste Ensemble der „Juilliard School“ in New York und bereichert seitdem durch bedeutende Beiträge das Musikleben der Stadt.



Der Dirigent: David Hill



Werke von Copland (In the Beginning) und Haydn (6. Sinfonie “Le Matin” & Schöpfungsmesse)



Benefizkonzert - Spenden erbeten



Der Reinerlös geht an die Arzneibrücke Ehingen Kinshasa