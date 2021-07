Anzeige

Peiner Erfinder wurde 100 Jahre alt (2019)

Es gab in Peine im OT Dungelbeck mal eine Brotfabrik Richard Vetter.

Der Chef war ein Tüftler ,er hatte viel Patente.die noch heute von namhaften Firmen umgesetzt werden.

Auch der Beginn der Brennwerttewchnik begann in seinen Vorstellungen. Leider wurde das Patent von vielen Neidern bekämpft. Oft vom Tüv, die ihm aber nie das Gegenteil beweisen konnten.

Da wurde von Tüv das Thema Umweltschutz mit Füßen getreten.

Wie konnte sich ein kleiner Müllermeister erdreisten, schlauer zu sein als die versierten Tevhniker?

Herr Vetter ging in seinen Versionen auf und hatte sich oft mit Behörden angelegt.



Schon als er seine Brotfabrik mit Kampfpreisen betrieb ,ging er in seinem Betrieb auf. Immer wieder enrwickelte er Dinge.die die Produktion noch profitabler machen sollte.

Allerdings,dass muss man sagen,rein arbeitsrechtlichg war er ein Schwein,kümmerte sich nicht um Arbeitsschutzgesetze. Anders herum explodierte er,danach war alles vergesssen und der Kumpel Vetter wäre mit seinem Angestellten ein Bier trinken gegangen.

Ich war bei ihm in den Jahren 1974 bis 1977 beschäftigt und deckte den Fernverkehr in ganz Norddeutschland an. Allerdings mit überladenen 15 Tonnern und bis zu 114 Std pro Woche, was auch damals schon ein Verbrechen war.. Wir hatten 49 Beschäftigte,aber ich lernte in der Zeit rund 200 Kollegen kennen . Kaum hatten sie angefangen.wurden sie entlassen.

In der Nacht vom 22./23. Juli 1977 brannte die Firma total ab.

