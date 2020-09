Politischer Frühschoppen ÜBE-FWG Fraktion Ebsdorfergrund

Ebsdorfergrund : Gaststätte Jirje |

„Wir sind auch mit Abstand die beste Wahl“- so der aktuelle Slogan der ÜBE-FWG Fraktion im Ebsdorfergrund, der in Corona-Zeiten nicht treffender sein kann!



Um auch für die Kommunalwahl 2021 gut aufgestellt zu sein, lädt die Freie Wählergemeinschaft am 25.10.2020 um 11:00Uhr zum politischen Frühschoppen in die Gaststätte Nau „Jirje“ ein.



Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Ebsdorfergrund, die sich ehrliche und unabhängige Politik wünschen, ganz ohne Parteibuch, sind recht herzlich zum Mitmachen eingeladen. Auch Mitglieder anderer Parteien können sich gerne bei der Wählergemeinschaft engagieren.

Die überparteiliche Bürgervereinigung legt hohen Wert darauf, keinen Fraktionszwang zu haben, sondern dass jeder seinen freien Raum bekommt, um die Politik im Grund mit zu gestalten.

Erreichen kann man die Wählergemeinschaft mit dem Storch im Logo unter fraktion@uebe-fwg.de oder bei Facebook über @UEBEFWG .