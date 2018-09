Offener Stammtisch mit Vortrag am 11. Oktober 2018 um 19:30 Uhr im Veranstaltungsgebäude Wenze Ställche in Dreihausen.

Vor wenigen Wochen kam Wilfried Moderer mit 7 Mitgliedern aus seiner Spendengruppe von einer 18-tägigen Reise nach Nepal mit vielen neuen Eindrücken zurück.

Die Reise begann mit einer 12-tägigen Trekkingtour durch das ehemalige Königreich Mustang im Grenzgebiet zu Tibet. Hierüber werde ich im Herbst d. J. in Lichtbilder-Vorträgen ausführlich berichten. Höhepunkt der Reise war jedoch der Besuch zweier Schulen in dem Bergdorf Dapcha, 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Kathmandu gelegen, dass durch das Erdbeben im Jahr 2015 erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zunächst wurden wir in der Shree Dapcha Secondary School von über 100 Schulkindern sowie dem Lehrer-Kollegium, Elternbeirat und Bürgermeister herzlich empfangen. Diese Schule hat im vergangenen Jahr aus unseren Spendenmitteln 10 Computer sowie Drucker, Videoprojektor und Mobiliar bekommen. Auch die Herrichtung des DV-Schulungsraumes wurde aus den Projektmitteln finanziert. Für das Projekt wurden insgesamt 6.000 Euro ausgegeben.

Weiterhin wurden die Frauengenossenschaft in Dapcha und die Shree Janahit Higher Secondary School besucht. Herr Moderer wird am 11. Oktober 2018 im Rahmen unseres ADD Stammtisch von seiner Reise und Spendenprojekten mit vielen Bilder berichten.