Offener Stammtisch am 9. Mai 2019 Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen

Unser nächster Offener Stammtisch findet am 9. Mai 2019 um 20 Uhr im Ausstellungsgebäude Wenze Ställche in Dreihausen statt.



Neben Aktuellen wird es um das Vereinsjubiläum Ende August und den Museumssonntag des Landkreises Marburg-Biedenkopf gehen. Der Museumssonntag findet am 18. August 2019 mit dem Thema „Tod und Teufel“ statt. Wir werden dazu einen Teil unserer Ausstellung „Sterben und Tod auf dem Lande zeigen“.



Das Vereinsjubiläum wird am 31.August und 1.September 2019 begangen. Bisher ist für den ersten Tag ein Empfang und Vortrag im Bürgerzentrum geplant. Dort soll es auch eine Ausstellung über die Aktivitäten des Vereins geben. Der zweite Tag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst auf den Höfen (bei schlechtem Wetter in der Landeskirche), am Nachmittag ist die Ausstellung im Bürgerzentrum geöffnet mit Kaffee und Kuchen und Wenze Ställche wird geöffnet sein.



Interessierte und Gäste sind wie immer willkommen!