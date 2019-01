Ebsdorfergrund : Wenze Ställche |

Bei den Grabungen an den karolingischen Höfen bei Dreihausen, wurde ein kleines Stück grünem Porphyr gefunden, ein grüner Marmor aus Griechenland. Vermutlich handelt es sich um ein Stück aus einem Tragaltar. Auch an anderen karolingischen Anlagen in Deutschland gab es ähnliche Funde. Joachim Lorenz aus Karlstein berichtet vom Fund eines mittelalterlichen Tragaltars bzw. dessen Platte aus einem grünen Porphyr vom Gotthardsberg zwischen Amorbach und Weilbach.