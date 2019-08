Jubiläum - 25 Jahre Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen e.V. - Festwochenende Samstag 31.August 2019

Der Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen e.V. wird im Jahr 2019 25 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern.Vieles haben wir in diesen Jahren unternommen, zahlreiche Projekte, Publikationen, Vorträge, Fahrten, Ausstellungen und vieles mehr.Das möchten wir in einer Broschüre und mit Fotos im Bürgerzentrum in Dreihausen am Samstag den 31.August und Sonntag den 01.September 2019 zeigen.25 Jahre ADDSie sind alle herzlich willkommen.Schirmherr Bürgermeister Andreas Schulz