Buch Präsentation in Wenze Ställche

Ebsdorfergrund : Wenze Ställche |

Endlich, nach langem Stillstand wegen der Corona-Einschränkungen, geschieht wieder etwas: Der Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen präsentiert einen neuen Band in seiner Buch-Reihe “Neue Bücher zur Geschichte von Dreihausen“:

Dreihausen 1952 – ein Studentenbericht, hg. von Werner Garbade, 2021, 167 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Preis: 13 Euro.

Es handelt sich um einen Text, den Studenten der Universitäten Marburg, Gießen, Darmstadt, Mainz und Frankfurt verfasst haben. Sie hatten sich im Frühjahr 1952 für mehrere Wochen in Dreihausen aufgehalten, hatten hier Interviews mit der Bevölkerung geführt, das Leben im Dorf beobachtet und auch wohl in Familien und auf den Bauernhöfen mitgearbeitet. Der Bericht bietet interessante Einblicke in die Landwirtschaft in Dreihausen, die die Betriebe, die Vereine, die Kirchen, das Alltagsleben und vieles mehr.

Der Bericht wurde von Werner Garbade herausgegeben und mit einleitenden Erklärungen versehen. Zahlreiche Fotos aus den 1950er Jahren aus dem Besitz von Dreihäuser Bürgern und von Maria Tallen, eine der damaligen Studentinnen, ergänzen den Text und machen ihn anschaulich.

Dieses Buch wollen wir am Freitag, dem 1. Oktober, um 16 Uhr im und vor dem Wenze Ställchen“ bei einem Glas Sekt der Öffentlichkeit vorstellen.

Dazu laden wir herzlich ein!

Bei der Präsentation ist das Buch zum ermäßigten Preis von 12 Euro zu erwerben.

In hessischen Museen gilt die 3 G Regel!