Illegales Graffiti? Tina Schüssler auf Wand gesprüht

Ebersbach an der Fils : StreetArt Galerie

Deutschland | Wissen wir doch alle, dass Graffiti sprayen illegal und eine Straftat ist, doch in diesem Fall wurde es erlaubt? Man höre und staune. Die Neue Deutsche Härte Sängerin und Box-Weltmeisterin Tina Schüssler sorgt auch in Baden Württemberg für Gesprächsstoff und entzündet wie immer das Feuer. Denn zur Eröffnungsfeier, die aufgrund von Corona ohne Besucher stattfinden muss, hat sich der Ebersbacher Künstler Anthipunki etwas außergewöhnliches überlegt und sprühte das Unikat Tina Schüssler lebensgroß auf eine Säule.

Tina Schüssler & Thomas Sedlmeier verewigt



Vom Freitag, den 14. Mai bis Sonntag, 16.05.2021 findet die StreetArt Galerie in Ebersbach an der Fils statt. Zahlreiche Künstler brachten ihre Kunst nach Stuttgart und präsentieren eine fantastische und sehenswerte Vielfalt. Ein kreatives und erlaubtes Schaffen. Das Vorhaben wird unterstützt von der Stadt Ebersbach und „Bücher tun Gutes e.V.“, sowie vom Verein ProEbersbach. Für die Umsetzung des StreetArt-Projektes wurde die Genehmigung der Straßenbaubehörde erteilt. Insgesamt wurden 14 Flächen mit 400 x 200 cm zum Gestalten freigegeben, die durch die Brücke weitgehend vor Regen geschützt sind.Ziel des Projektes war und ist es, ein Zeitdokument über die Pandemie zu schaffen. Das Thema betrifft die Befindlichkeit des Einzelnen, aber auch die der gesamten Gesellschaft, deren Verwerfungen und die Ausblicke auf notwendige oder wünschenswerte Veränderungen.Die Sängerin Tina Schüssler ist nicht nur durch ihre brachiale Stimmgewalt neben Größen wie Rammstein und Eisbrecher bekannt, sondern hat eine sportliche Erfolgskarriere als dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K-1 hinter sich, zudem ist das Energiebündel TV-Moderatorin und Schauspielerin. Zusammen mit ihrem Bassist Thomas Sedlmeier war eigentlich an diesem Wochenende für die Kunstmeile eine große musikalische Festivalstimmung geplant. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. So kam das Duo TS SPECIAL vor der offiziellen Eröffnung nach Ebersbach und hielten das Kunstspektakel von Künstler Anthipunki fest.Hier gehts zum Film: