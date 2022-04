Düsseldorf : Eventhalle der Classic Remise |

Mineralientage Düsseldorf, das Event für die ganze Familie!



Am 07. und 08. Mai 2022 glitzert und funkelt es wieder in der Eventhalle der Classic Remise in Düsseldorf.

Rund 40 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen die Naturschätze unserer Erde auf den Mineralientagen Düsseldorf an beiden Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr.



Am Stand von Frank Müller ist es möglich Edelsteine bestimmen und auf Echtheit prüfen zu lassen. Wertgutachten werden aber keine gemacht.



Interessierte Sammler und solche die es werden wollen finden die Mineralien Vielfalt aus aller Welt, prächtige Kristalle, einzigartige Schaustufen, Rohsteine, Trommelsteine, Heilsteine, Geoden, Drusen, Leuchten und Artefakte zeigen die ganze Pracht.

Fossilien aus Madagaskar oder Marokko und die verschiedenen Muscheln und Schnecken finden bei Groß und Klein sehr reges Interesse und sind neben Sammlungs- auch Dekorations-Objekte.



Die großartige Schmuckauswahl lässt kaum Wünsche offen. Edelsteine und Perlen werden in Verbindung mit Gold und Silber zu traumhaften Schmuckkreationen und einzigartigen Kreationen und verzaubern die Damenwelt.



Facettierte Edelsteine in verschiedenen Farbnuancen und Schliffen und Cabochons erfreuen Sammler, Juweliere, Designer und jeden Schmuckliebhaber.



Edelstein- und Perlenstrangware, Zwischenteile und Verschlüsse in Silber und Silber-vergoldet sind eine wahre Fundgrube für alle Schmuckdesigner und solche die es noch werden wollen.

Geowerkzeug, Literatur, Sortier- und Sammlerdosen, Steine bohren sowie das Geoden-Knacken runden das Angebot ab.