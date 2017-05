Übersicht verkaufsoffene Sonntage Mecklenburg-Vorpommern 2017

Verkaufsoffene Sonntage in Mecklenburg-Vorpommern 2017



-07.05.2017 in Altenkirchen-07.05.2017 in Güstrow-07.05.2017 in Rostock-07.05.2017 in Stralsund-07.05.2017 in Wismar-14.05.2017 in Greifswald-21.05.2017 in Parchim-21.05.2017 in Schwerin-21.05.2017 in Wismar-28.05.2017 in Wismar-11.06.2017 in Stralsund-25.06.2017 in Wismar-18.06.2017 in Ludwigslust-02.07.2017 in Stralsund-02.07.2017 in Woldegk-09.07.2017 in Woldegk-09.07.2017 in Wismar-16.07.2017 in Woldegk-23.07.2017 in Woldegk-23.07.2017 in Wismar-30.07.2017 in Woldegk-06.08.2017 in Stralsund-06.08.2017 in Wismar-06.08.2017 in Woldegk-13.08.2017 in Woldegk-20.08.2017 in Woldegk-27.08.2017 in Neubrandenburg-27.08.2017 in Woldegk-03.09.2017 in Schwerin-03.09.2017 in Stralsund-03.09.2017 in Wismar-17.09.2017 in Stralsund-01.10.2017 in Neubrandenburg-01.10.2017 in Greifswald-01.10.2017 in Rostock-01.10.2017 in Schwerin-01.10.2017 in Stralsund-08.10.2017 in Altenkirchen-15.10.2017 in Stralsund-29.10.2017 in Rostock-05.11.2017 in Stralsund-03.12.2017 in Neubrandenburg-03.12.2017 in Greifswald-03.12.2017 in Schwerin-03.12.2017 in Strasund-03.12.2017 in RostockTermine zu verkaufsoffenen Sonntagen in Rostock gibt es hier und zu Schwerin hier Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste wurde zuletzt am 04.05.2017 aktualisiert.