Gourmet Festival Düsseldorf 2020

Düsseldorf : Königsallee |

Das Gourmet Festival Düsseldorf feiert 2020 sein 10-jähriges Jubiläum und lädt erneut zum schlemmen, schlendern und chillen auf die KÖ ein.

Vom 28.08. bis 30.08.2020 werden den Besuchern wieder einmal exklusive kulinarische Köstlichkeiten und echte Gaumenfreuden geboten!



Die weißen Pagodenzelte entlang des KÖ-Grabens lassen eine gemütliche Gourmet-Flaniermeile entstehen. Die Besucher sind eingeladen, vor den Zelten entlang der KÖ, auf dem Corneliusplatz und auf der Foodtruck-Wiese zu verweilen und die Köstlichkeiten der Aussteller zu genießen.



Eine Vielfalt an Angeboten von hoher Qualität lassen Jeden auf seine Kosten kommen: Ob leckeres Gourmetfleisch vom Grill oder leichtes Fingerfood – in entspannter Atmosphäre genießen Feinschmecker, Grillfreunde, Cocktail- und Weinverkoster sowie Liebhaber süßer Köstlichkeiten bis spät in die Nacht unter freiem Himmel.



Über 200 Aussteller aus der gehobenen Gastronomie, sowie Händler von hochwertigen und seltenen Gourmetprodukten präsentieren sich erneut drei Tage lang auf der Königsallee mit erlesenen Delikatessen und ausgefallenen Leckereien. Hier kann mit Freunden oder der Familie in gemütlicher Atmosphäre geschlemmt werden.



Also merken Sie sich das Event schon einmal vor. Wir freuen uns über Ihren Besuch!