Festivals im Juni 2020: Was findet wo statt?

Im Juni fängt der Sommer erst richtig an. Das heißt wärmeres Wetter und weniger Regen. Perfekte Wetterbedingungen, um viele Festivals zu besuchen. Deshalb finden ein paar der beliebtesten Festivals im Juni statt. Sei es Rock, EDM oder Techno, im Juni gibt es für jeden was.

Metal und Rock

Techno

EDM

Deutschland: Land der Festivals

Ferropolis ist bekannt für die Festivals , die dort stattfinden. Auf der kleinen Halbinsel in Nordrhein-Westfalen befanden sich einst Werkstätten. Letztendlich ist die Stadt aus Eisen Jahr für Jahr eine der bekanntesten Locations für Festivals geworden. So auch heuer, denn die Veranstaltung ,,Full Force” wird, für Metal und Rock Fans, ab dem 26. Juni bis zum 28. Juni in 2020, dort wieder in vollem Gange sein.Techno-Fans hingegen sollten sich ab dem 29.05. bis zum 01.06.2020 nichts vornehmen, denn in diesem Zeitraum findet eines der größten Techno-Festivals in Deutschland statt. Die Rede ist vom ,,Ikarus Festival”, welches die letzten Jahre in Memmingen stattfand. Auf dem verlassenen Militärflugplatz versammelten sich dieses Jahr 50.000 Menschen. Auch 2020 können die Techno-Fans auf dem ausgefallenen Gelände wieder raven.Um die 50.000 Menschen werden auch dieses Jahr in Frankfurt erwartet, wenn das Festival ,,World Club Dome” stattfindet. Diese Veranstaltung ist perfekt für EDM Fans, da bisher einige der bekanntesten Musiker des Genres, wie Steve Aoki, Marshmello und David Guetta, dort aufgetreten sind. Am 05.06. bis zum 07.06.2020 wird es in der Commerzbank-Arena in Frankfurt stattfinden.Ohne Zweifel bietet Deutschland viele Möglichkeiten und große Veranstaltungen, was Festivals angeht. ,,Rock am Ring” zum Beispiel hatte letztes Jahr 85.000 Besucher. Dieses Jahr findet es wieder ab dem 05.06. bis zum 07.06.2020 im Nürburgring statt. Die oben genannten Festivals gehören zu den größten und beliebtesten, die im Juni stattfinden. Festivals bringen Menschen zusammen und bieten die Chance neue Freunde kennen zu lernen, zudem sieht man nicht nur einen, sondern gleich mehrere seiner Lieblingskünstler performen.