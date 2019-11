Düsseldorf : Areal Böhler |

Die Messe Faszination Heimtierwelt in Düsseldorf ist eine Heimtiermesse für die ganze Familie. Als zweitägige Messe rund um das Thema Heimtierhaltung ist sie ein Muss für jeden Tierliebhaber. Hier finden Besucher vielfältige Informationen und Neuigkeiten über die facettenreiche Welt der Heimtiere und wie diese verantwortungsvoll gehalten und ernährt werden. Gleichzeitig bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen, Aktionen und Workshops den Messebesuchern Unterhaltung. In der Messehalle können sich Besucher an verschiedenen Ständen unter anderem über tier- und artgerechte Fütterungs- und Zubehörkonzepte informieren. Ein kleiner Kunsthandwerk präsentiert den Besuchern liebevoll hergestellte und individuelle Accessoires für Ihre Vierbeiner. In dem exklusiven Startup-Village laden innovative und neue Produkte junger Unternehmen zum Ausprobieren und Shoppen ein.

Ein „tierisches“ Programm mit spannenden Show-Einlagen bietet Abwechslung für große und kleine Besucher. Mit den Kinder-Mitmach-Aktionen ist die Messe ideal für den Familienausflug. Verbände und Vereine informieren über Ihre Arbeit und es wird eine Einbindung lokaler Vereine und Tierheime geben. Die Messe findet in der Kaltstahlhalle des Areal Böhler statt und wird die Besucher mit ihrem industriellen Charme begeistern! Das Messegelände liegt zentral an der Stadtgrenze von Düsseldorf und Meerbusch und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem PKW gut erreichbar.