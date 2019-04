Der Harzklub Zweigverein Ballenstedt führt am 13.04.2019 eine Wanderung im Einetal durch. Treffpunkt ist um 9:30 der Parkplatz in Welbsleben am Sportplatz, gepl. Verlauf: Welbsleben - ehem. Waldbad Welbsleben (Biotop - Adonisröschen) - Hengstbachtal - Burgruine Arnstein - Neues Mausoleum der Freiherren von Knigge - ehem. Schloss der Freiherren von Knigge in Harkerode - Schinkelkirche in Harkerode - Besichtigung der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Kirche in Welbsleben