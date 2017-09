WARNUNG! Nehmen sie niemals die Nummer 030444333 an!

Immer häufiger hört man von Telefonbetrügern und ihren zum Teil kuriosen Maschen, um an das Geld der ahnungslosen Leute zu gelangen. Diesmal mit einem neuen Trick.

Doch womit verdient der Betrüger sein Geld?

Die Rufnummer 030444333 ruft in ungleichmäßigen Abständen bei zufälligen Leuten an und gibt sich als eine art "Portal" aus um Leute aus Problemen zu helfen von denen sie selber noch nichts wussten. Dabei versuchen die Betrüger den Leuten zu erzählen, dass sie vor kurzer Zeit eine Website öffneten und dort illegale Filme angesehen haben. Dabei hätten sie eine Anzeige bei der Polizei erhalten, welche mit einer Strafe von bis zu 1000 Euro abgemahnt wird.Um dem Ärger zu entgehen, bietet das " Portal " einen Umweg, indem die IP Adresse komplett gelöscht wird und das zu einem Preis von 129 Euro. Nimmt man dieses Angebot nicht direkt entgegen, kann der Betreiber laut Angaben aus einem Portal sehr laut werden und man wird regelrecht eingeschüchtert. Falls Sie diese Nummer auf ihrem Telefon sehen, gehen sie einfach nicht ran und blockieren sie am besten den Kontakt.