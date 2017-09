Diese Nummer ist gefÃ¤hrlich! 051127090

Wenn man an Telefonterror denkt, kommen einem zuerst Werbeanrufe in den Sinn. Doch häufig wird nicht nur geworben, sondern direkt betrogen. Bei der Nummer 051127090 handelt es sich genau um so eine.

Was wollen die Betrüger mit der Nummer 051127090 erreichen?

Diese scheint aus Hannover zu kommen und ruft mehrmals täglich an. Jedes Mal mit einer anderen Person am Apparat. Das kann auf Dauer ziemlich nervig werden. Wagt man es den Anruf aber trotzdem entgegen zu nehmen, hat man schon so gut wie verloren.Laut Angaben von Betroffenen ist es meistens eine Frau, die in der Leitung ist. Diese erzähle von einem angeblichen Gewinnspiel, das noch nicht vollständig abgeschlossen sei. Dazu müsse der Angerufene seine Kontodaten angeben, damit der vermeintliche Gewinn überwiesen werden könne. Stimmt man nicht direkt zu, bekommt man einen Briefumschlag mit den angeblichen Unterlagen für das Gewinnspiel. Diese soll man dann, laut Aufforderung, schnellstmöglich ausfüllen. Tut man dies nicht, beginnen die Anrufe von vorne. Dabei hilft es meistens, die Nummer 051127090 in der Telefonanlage oder dem Smartphone zu sperren. Wenn das nicht klappt, wenden sie sich bitte an ihren Telefonanbieter