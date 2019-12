Donauwörth : Fischerplatz, Insel Ried |

Romantischer Weihnachtsmarkt

19.12. bis 22.12.2019

Do. - Sa.: 12:00 - 20:30 Uhr

So.: 12:00 - 20:00 Uhr

Auf der Altstadtinsel Ried



An vier Tagen gibt es Kunsthandwerk, Musik, Gastronomie, Drehorgel, Weisenbläser, Zaubershow, Franzi-Josefine, Jugendkapelle, Chor, Alphornbläser, Kinderkarussel, Glühwein, Engel, Krippen, Tombola uvm.



Besonders Stimmungsvoll wird es in den Abendstunden, wenn hunderte Kerzen leuchten.



weitere Weihnachtsaktionen unter

www.donauwoerther-weihnacht.de