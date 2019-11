DONwud - viele Kulturen - ein Fest 2019

Donauwörth : Fischerplatz, Insel Ried |

Ein internationales Fest vom 21.11. bis 15.12. in Donauwörth.



17:00 Uhr Eröffnung DONwud und der Erdgas-Schwaben-Eislaufbahn

durch Oberbürgermeister Armin Neudert

musikalisch umrahmt von den Daitinger Alphornbläsern 18:00 – 20:30 Uhr



Deutsch-Rumänischer Trachtenverein HORA Augsburg e.V.

Rumänischer Gesang und Tanz



Was verbirgt sich hinter DONwud?

DON -> DONauwörth im DONauries



w -> weltoffen- von den ca. 20.000 Einwohnern kommen ca. 4.000 aus weiteren 100 Nationen

u -> umflossen von der Wörnitz- so ist der Veranstaltungsort, die Altstadtinsel Ried

d -> daheim fühlen!



Öffnungszeiten (allg.) von 21.11. bis 15.12.2019:



donnerstags 12.00 – 20.30 Uhr

freitags  12.00 – 20.30 Uhr

samstags 12.00 – 20.30 Uhr

sonntags 12.00 – 20.30 Uhr

am 24.11. ist DONwud geschlossen (stiller Feiertag)



Veranstalter

City Initiative Donauwörth

Rathausgasse 1

86609 Donauwörth