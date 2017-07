Stadtmeisterschaft und Sommernachtsfest in Donauwörth

Stadtmeisterschaft und Sommernachtsfest mit Lampionfahrt und Lagerfeuer beim Kanu-Club an der Westspange.

Am Samstag, 15. Juli 2017 findet beim Kanu-Club die Stadtmeisterschaft und anschließend das Sommernachtsfest statt Alle, die gerne mitmachen möchten, sind dazu herzlich eingeladen. Tagsüber finden pausenlos Canadierfahrten für Kinder und Erwachsene statt.



Stadtmeisterschaft:

Macht die Manuela nass! Es gilt die amtierende Stadtmeisterin Manuela Stöberl zu schlagen. Mitmachen kann jeder der schwimmen und paddeln kann.

• Wettkampftermin: Samstag, 15.07.2017 um 10 Uhr.

• Schwierigkeit: Keine. Fließgeschw. 3-7 Km/h.

• Streckenlänge: ca. 1,5 km bzw. 3,4 km.

• Erster Start: 11 Uhr. Siegerehrung: 17 Uhr.

• Sicherheitsbestimmungen: Das Tragen von Schwimmwesten ist in allen Klassen Pflicht. In der Klasse LK1 besteht Helmpflicht.

Jeder Teilnehmer startet auf eigene Gefahr. Ausrichter / Veranstalter haften weder für Personen- noch Sachschäden!



Macht einfach mit oder feuert die Kanuten an.

Es winken tolle Pokale!



Anmeldung im Bootshaus oder beim Sportwart Peter Nitsche, Mobil: 0163 2507721

Mail: sportwart@kanuclub-donauwoerth.de





Sommernachtsfest:

• Beginn des Sommernachtsfestes um 18:00 Uhr nach der Siegerehrung der Stadtmeisterschaft.

• Für Spezialitäten vom Grill und musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt.

• Lampionfahrt um 21.30 Uhr auf der Wörnitz vom KCD bis zum Donauspitz und zurück. Gegen 22.00 Uhr werden die Lampionfahrer unter den Wörnitzbrücken in der Stadt zu sehen sein. Kinder werden bei der Mitfahrgelegenheit bevorzugt.

• Großes Lagerfeuer mit Stockbrot backen bei Einbruch der Dunkelheit



Auf Euer Kommen freut sich der Vorstand

Katja Ableitner und Johann Jauch.

Mehr Infos zur Stadtmeisterschaft und zum Sommernachtsfest unter www.kanuclub-donauwoerth.de „aktuell“.