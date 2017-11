Lesung mit Axel Hacke

Donauwörth : Buchhandlung Rupprecht GmbH |

Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen



Axel Hacke ist einem großen Leserkreis durch seine Kolumnen im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ bekannt. Seine Bücher sind allesamt erfolgreich: Der kleine Erziehungsberater, Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, Der weiße Neger Wumbaba, Nächte mit Bosch – um nur einige zu nennen. An diesem Abend wird uns Axel Hacke sein neues Buch „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ vorstellen, aber auch einige seiner legendären Kolumnen sowie Kapitel aus seinen bisherigen Büchern vorlesen.



Eintrittskarten: 16,00 € - Vorverkauf in unserer Buchhandlung