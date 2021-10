,,Kunst- und Lichternacht 2021"

Donauwörth : Innenstadt |

06.11.2021 · 10:00 – 23:59 UHR



Flanieren in der Reichsstraße am 6.11.2021 mit anschließender Kunst- und Lichternacht

Tagsüber in der gesperrten Reichsstraße flanieren, abends in der Innenstadt bummeln und die prächtige Illumination der historischen, öffentlichen Gebäude genießen – das heißt es am 6. November in der Donauwörther Innenstadt. Und nicht nur Shoppingbegeisterte kommen an diesem Samstag voll auf ihre Kosten, auch Kunstfreunde können die in den Läden ausgestellten Werke überregionaler Künstler bewundern.



Veranstalter

City Initiative Donauwörth

Rathausgasse 1

86609 Donauwörth

0906 789700

0906 789709

www.cid-donauwoerth.de

cid@donauwoerth.de



