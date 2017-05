Donauwörth : Reichstraße |

Im Rahmen des Reichstraßenfestes wird am Freitag, 21.07.2017 der diesjährige Donauwörther Fashion Star gekürt.

Fünf Damen erhalten zuvor die Möglichkeit mit je 550,00 Euro Shoppinggeld in Form von *donauwörther 10ern* 4 Stunden lang in den Mitgliedsgeschäften der CID, die den *donauwörther 10er* akzeptieren, zu einem bestimmten Motto einzukaufen.

Beim Finale werden die geshoppten Outfits von einer Fachjurorin bewertet.