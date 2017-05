Donauwörth : Reichstraße |

Was sind die neuesten Trends in der Autobranche, welche Modelle der verschiedensten Marken sind 2017 besonders angesagt, was tut sich in Sachen sparsamer Verbrauch?

Am Sonntag, 25. Juni, bietet sich eine ideale Gelegenheit, Antworten auf diese Fragen zu finden, denn die CID lädt zur großen "Donauwörther Automeile" in die Innenstadt ein. Von 10 Uhr bis 17 Uhr verwandelt sie sich so zu einem einzigen "Open-Air-Autosalon".