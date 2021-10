Circus Barnum Donauwörth

Donauwörth : Circus Barnum |

Groß Circus Barnum gastiert in Donauwörth

Der Circus Barnum ist von Samstag, 06. November bis zum 14.November zu Gast,unter dem Motto „Jetzt wird’s tierisch“ zeigen 60 Zirkus-Tiere und Artisten ihr Können. Die Vorstellungen finden im Zeltpalast des Zirkus statt.



Der Tier-Lehrer Markus trainiert und präsentiert einen bunten Exotenzug, bestehend aus Kamelen, Lamas, ungarischen Steppenrindern und nur 50 Zentimeter großen argentinischen Zwergponys.



Zum großen Traditionszirkus gehören auch die klassischen Pferdedressuren. Bei Barnum sind Friesen, Vollblutaraber und Andalusier zu erleben.



An den seidenen Tüchern in zehn Metern Höhe zeigt Romina Barnum ihr Können, ebenso Juliano Barnum am Solo-Trapez ohne Netz und ohne Sicherungsseil. Mit einer Handstandnummer arbeitet sich Miguel mit Stuhlpyramiden bis in die Zirkuskuppel hinauf. Salto-mortale-Sprünge über Pferde zeigen die Gebrüder Barnum. Außerdem im Programm: Feuerspucker, Schlangenakrobatik, Kunstreiterei und "lustige Clowns.



Vorstellungen Donauwörth-Nordheim Pestalozzistr.17

Täglich 16 Uhr

Sonntag nur 15 Uhr

MO+DO sind Familientage Eltern zahlen Kinderpreise



Mit Kamelreiten für Groß und klein!



Sonntags Großer streichelzoo von 10-12 Geöffnet



Unter Einhaltung der aktuellen corona Verordnungen Infos 01734174362

www.circus-barnum.de