Donauwörth : Innenstadt |

Am 30. Juni 2019, bietet sich eine ideale Gelegenheit, um die neuesten Trends und alles über Autos und Motorräder zu erfahren. Die CID (City-Initiative-Donauwörth) lädt zur großen "Donauwörther Automeile" in die Innenstadt ein. Von 10 Uhr bis 17 Uhr verwandelt sie sich so zu einem "Open-Air-Autosalon".



Veranstalter

City Initiative Donauwörth

Rathausgasse 1

86609 Donauwörth

0906 789103

0906 789108