Segel-Erfahrung für alle Kinder: Altländer Yachtclub e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Dollern : Altländer Yachtclub e.V. |

„Optimisten-Jolle für die Jugend“ – so heißt das neue Projekt des Altländer Yachtclub e.V. Ziel des Projektes ist es, eine Jolle, also ein kleines Segelboot, für den Verein zu finanzieren. Dieses soll es sozial benachteiligten Kindern ermöglichen, erste Segel-Erfahrungen zu sammeln, ohne ein eigenes Boot kaufen zu müssen. Für sein bemerkenswertes Engagement erhielt der Verein eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Zurzeit bietet der Segelverein Altländer Yachtclub e.V. etwa 60 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 21 Jahren, die aus verschiedenen sozialen Verhältnissen stammen, einen Ort an dem sie ihre Freizeit aktiv verbringen können. Mit dem Projekt „Optimisten-Jolle für die Jugend“ setzt sich der Verein für die Finanzierung eines vereinseigenen Segelboots ein, mit dem interessierte Kinder das Segeln im Verein ausprobieren können, ohne zwangsläufig ein eigenes Boot kaufen zu müssen. Ziel ist es, auch sozial benachteiligten Kindern die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen im Segeln zu sammeln und in die Vereinsgemeinschaft aufgenommen zu werden.„Bei uns erlernen die Kinder die nötigen theoretischen und praktischen Fähigkeiten für das Segeln, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Besonders wichtig ist uns unsere jährliche Segelfreizeit, bei der ca. 40 Jugendliche und ehrenamtliche Helfer an einem Wochenende an die Schlei fahren. Dadurch wird der Zusammenhalt innerhalb der Vereinsgruppe gestärkt und alle Teilnehmer können ihr Segel-Können unter Beweis stellen“, erklärte Heidi Grissmer, Jugendbetreuerin des Vereins.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Altländer Yachtclub e.V. „Auch sozial benachteiligte Kinder bekommen durch das Projekt ‚Optimisten-Jolle‘ die Chance, einer tollen Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Der Verein leistet damit einen wichtigen Beitrag zu sozialer Integration und gesellschaftlicher Chancengleichheit“, sagte Helene Hesse, Botschafterin der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deAnger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.de