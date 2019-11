Dinslaken : Atelier Freiart, Hünxer Straße 374, 46537 Dinslaken |

Türe Auf



zur

Weihnachtszeit im Atelier Freiart



Freitag, 6. Dezember 2019 15:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2019 10:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019 10:00 bis 18:00 Uhr

zur gleichen Zeit der große



Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt

Kunsthandwerk / Weihnachtliches Programm / Industriecharme!

Weitere Infos unter: www.weihnachtsmarkt-zechenwerkstatt.de

Der Eintritt ist frei.



Sie sind herzlich eingeladen

Wir sind mit da und machen unsere Türe auf



Also: Kunst gucken kommen und schon mal an Geschenke denken!



Sie können uns auch zu den Öffnungszeiten besuchen: Mi 10-13 Uhr, Fr 15-18 Uhr, u. n. Vereinbarung: 01774237954

Kunstgalerie Atelier Freiart, Hünxer Straße 374, 46537 Dinslaken