Länderabend PERU mit Life Musik und Snacks

Der Verein Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach e.V. lädt ein zu einem ganz besonderen Länderabend.

Wir konnten Boris Olarte , einen in Dietzenbach lebenden Peruaner für einen bebilderten Vortrag über sein Herkunftsland Peru gewinnen. Er wird uns zeigen, warum Peru das reichste Land der Welt ist. Boris Olarte hat viele Kenntnisse von den Schönheiten des Landes, seiner Kultur und Geschichte. Von Dietzenbach aus organisiert er individuelle Reisen nach Peru.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Erfrain Mamani mit landestypischer Musik überwiegend mit Pan-Flöten.

Auch kulinarisch haben wir uns ganz auf Peru eingestellt. Als Snack haben wir für Sie Guacamole mit Nachos vorbereitet und selbstverständlich sind auch Getränke verfügbar.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Also, save the date:

17. Januar 2020, 18:30 Uhr im Reinhard-Göpfert-Haus, Weiherstraße 24, 63128 Dietzenbach