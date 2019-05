Kochabend Norddeutsche Küche

Norddeutsche Küche im Göpfert Haus

„Zusammenleben der Kulturen“

es wird wieder gekocht. Am Freitag d. 07. Juni 2019 laden wir zum gemeinsamen Kochen in die Küche des Göpfert Haus in 63128 Dietzenbach ein. Weiherstr. 24.

Wir treffen uns um 18:30 in der Lobby. Die Küche befindet sich im Erdgeschoss .

Zusammen werden wir folgendes Menü zubereiten:

Lauchsuppe mit Nordseekrabben

Carpaccio vom Harzer Käse

Pannfisch

Senfeier

Tote Tante (Schokoladendessert)



Die Kosten für Lebensmittel und Getränke (Wasser/Wein) werden auf die Teilnehmer umgelegt. Erfahrungsgemäß werden es nicht mehr als 15 €/Person sein.

Wer gerne einmal einen Kochabend mit interessanten Menüs aus seiner Heimat (natürlich auch regionale deutsche Küche - ohne Schweinefleisch ! ) gestalten möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Für diesbezügliche Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Bitte bringen Sie ein Geschirrhandtuch, wenn Sie möchten ein eigenes Messer und Behälter für übrig gebliebene Speisen mit.

Eine Anmeldung zu den Kochabenden ist zur sinnvollen Planung unbedingt erforderlich bei:

Lothar Kämmer, Telefon 06074-26738 oder kaemmer@zusammenleben-der-kulturen.de.



Anmeldungen sind ab sofort möglich!