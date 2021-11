Dießen am Ammersee : Kunstfenster |

Fast schon ein Déjà vu: Vorweihnachtszeit und so gut wie nichts läuft mehr normal. Zumindest wenn es um den Besuch von Ausstellungen geht. Es sei denn hinter der Scheibe. Verschiedenste Kunstfenster haben in diesen trüben Tagen Konjunktur. Da will auch das Original in der Dießener Hofmark nicht zurückstehen. Wie schon im letzten Jahr mit seiner Ausstellung „Street Art“ gibt es auch heuer Text und Bild in den drei Fenstern. Passend zu den beiden Webcambildern vom Moserboden, die gerade im Pavillon der ADK in den Seeanlagen an den Wochenenden zu sehen sind, zeigt der Dießener Maler Martin Gensbaur zwei Ansichten vom höchsten Punkt Deutschlands: Zugspitze am Mittag und Zugspitze bei Vollmond. Eine fest installierte Webcam liefert alle 10 Minuten aktualiserte Bilder über das Internet, auch in der Nacht. Das Tagbild ist nach mehreren Screenshots entstanden. Aufnahmen die eine Livecam Tag und Nacht in die Welt sendet. Wenn nichts mehr geht, dann gibt es immerhin noch so etwas im Vorbeifahren.



Die Ausstellung mit dem Titel „Top of Germany“ ist bis zum Jahresende ganztägig und absolut pandemiesicher zu besichtigen.

Kunstfenster Dießen - Hofmark 13 - www.kunstfenster-diessen.de