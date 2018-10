Sicherheit in sozialen Netzwerken

Diedorf : Regionales Bildungszentrum Diedorf

Instagram, Facebook, YouTube & Co - sicher unterwegs in den sozialen Netzwerken. Erkennen Sie die Gefahren und lernen Sie wertvolle Tipps & Tricks, wie Sie Ihre Daten und Privatsphäre richtig schützen.

Neben einer kurzen Einführung in die Welt der sozialen Netzwerke werfen Sie auch einen Blick auf die Praxis - hierbei wird Ihnen wertvolles Know-How anhand von Praxisbeispielen rund um die Themengebiete Datenschutz, Privatsphäre und rechtliche Grundlagen im Social Web vermittelt.