Seminar „Vom Mut Ich selbst zu sein“ - das Resilienz Training

„…Stephan Eckl schafft es durch seine wohlwollende Haltung und seine Fähigkeit eine positive Dynamik entstehen zu lassen, so dass sich alle Teilnehmer darauf einlassen können, Dinge zu tun, die sie 2 Tage vorher nicht für möglich gehalten hätten…. man kann die Übungen und Spiele gut in die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen übertragen. Für jeden rundum empfehlenswert!“

Sonja Wengerter, Jugendsozialarbeiterin an einer Grundschule



„…Nie schwer und psychologisierend, eher leicht, spielerisch und doch mit einer großen Achtsamkeit und Respekt für die Gefühle jedes einzelnen.“

Ruth Weyand, Schauspielerin und Theaterpädagogin



„…Erstaunlicherweise habe ich nicht nur unglaublich viel neue professionelle Haltung in meiner Arbeit erhalten, sondern auch persönlich viele Ansichten wandeln können. Es war eine tolle, professionelle und tragende Fortbildung.“

Kathrin Wetzel, Jugendsozialarbeiterin



„…Er vermag wie kaum ein anderer eine Gruppe zu führen und dabei das Potential und die Bedürfnisse der einzelnen Person im Blick zu halten.“

Jörg Breitweg, Seminarleiter

im Theater EUKITEA (Lindenstraße 18b, 86420 Diedorf): MODUL 1: Mi. 01.06. – Fr. 03.06.22 (Anmeldefrist: 06.05.2022): Theater EUKITEA, Lindenstraße 18b, 86420 Diedorf: EUR 300,00: MODUL 2: Mi, 13.07. – Fr, 15.07.22 (Preis: EUR 300,00)Dieses Seminar richtet sich sowohl an Menschen, die mit Menschen in der Arbeit sind, als auch an alle anderen, die tief in die Geheimnisse der Resilienz eintauchen wollen. Resilienz kann erlernt und trainiert werden.Die Module ergänzen sich, können aber auch alleine stehen, wobei empfohlen wird, an beiden Seminar-Modulen teilzunehmen. Rabatt: bei Buchung beider Seminar-Module 550,- €Das Seminar gibt kraftvolle Werkzeuge an die Hand. Mit ihnen kann man dem auf uns beständig einströmenden Lebensdruck klärend begegnen und den Selbstzweifel vertrauensvoll in den Mut zur Selbstwirksamkeit verwandeln. Man erlebt die transformierende Kraft der Selbstliebe und begegnen dem inneren Reichtum.In dem wunderschönen und geborgenen Rahmen des EUKITEA Hauses, eröffnet das Seminar Raum und Zeit, unbeschwert spielend und achtsam wahrnehmend den Zugang zu den eigenen Stärken zu entdecken. Meditative Elemente wechseln mit dynamischen Sequenzen, die Lust machen, in die Tiefe des Themas zu tauchen.Theaterleiter, Regisseur, Schauspieler, Theaterpädagoge, Yogalehrer, Lehrer für Inneren Atem und meditative Wort- und Lautarbeit, Life Coach.Langjährige Seminarleitungserfahrung in den Bereichen Yoga, Energiearbeit und Selbsterfahrung mit Theaterelementen, Aus- und Weiterbildung für Fachkräfte der Jugendarbeit.: MODUL 1: Mi, 01.06. – Fr, 03.06.22 (Anmeldefrist: 06.05.2022): Theater EUKITEA, Lindenstraße 18b, 86420 Diedorf: EUR 300,00: MODUL 2: Mi, 13.07. – Fr, 15.07.22 (Preis: EUR 300,00)Die Module ergänzen sich, können aber auch allein stehen, wobei empfohlen wird, an beiden Seminar-Modulen teilzunehmen. Rabatt: bei Buchung beider Seminar-Module 550,- €.Anmeldung und weitere Informationen unter www.eukitea.de oder direkt im Theaterbüro unter Tel. 08238-964743-0 oder E-Mail: info@eukitea.de Selbstverständlich werden die aktuell gültigen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben beachtet. Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona Krise möchten wir darauf hinweisen, dass Änderungen vorbehalten sind. Aktuelle Informationen auf www.eukitea.de.