Diedorf : Autohaus Mayrhörmann |

Wir laden ein zu einer Führung zu „Blühflächen im Wald“





Wir treffen uns am 22. Juni 2019 um 10.00 Uhr

Am Autohaus Mayrhörmann, Ulmer Straße 12, 86420 Biburg



Thomas Miehler (Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Augsburg) führt fachkundig zu und durch die Blühflächen.



In Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Forstleute



BUND Naturschutz e.V. Kreisgruppe Augsburg, Tel. 082137695