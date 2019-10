Vom Mut Ich selbst zu sein (Modul 1)

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

„Das Resilienz Training“ – Bausteine zur Entfaltung von Resilienz und Lebensfreude



Dieses Seminar richtet sich sowohl an Menschen, die mit Menschen in der Arbeit sind, als auch an alle anderen, die tief in die Geheimnisse der Resilienz eintauchen wollen. Resilienz kann erlernt und trainiert werden.



Das Seminar „Vom Mut Ich selbst zu sein“ gibt uns kraftvolle Werkzeuge an die Hand. Mit ihnen können wir dem auf uns beständig einströmenden Lebensdruck klärend begegnen und den Selbstzweifel vertrauensvoll in den Mut zur Selbstwirksamkeit verwandeln. Wir erleben die transformierende Kraft der Selbstliebe und begegnen unserem inneren Reichtum.



In dem wunderschönen und geborgenen Rahmen des EUKITEA Theaterhauses eröffnet das Seminar Raum und Zeit, unbeschwert spielend und zugleich achtsam wahrnehmend in die Tiefe des Themas einzutauchen.







Leitung:

Stephan Eckl Theaterleiter EUKITEA, Regisseur, Schauspieler und Theaterpädagoge,

Lehrer für Yoga, Inneren Atem und die meditative Wort- und Laut-Arbeit.





Für jeden rundum empfehlenswert!

Sonja Wengerter



Es war eine tolle, professionelle und tragende Fortbildung.

Kathrin Wetzel, Jugendsozialarbeiterin





Alle Daten auf einen Blick



Termine:



Modul 1: November: 3 Tage, Mi 20.11. – Fr, 22.11.

Modul 2: Januar: 4 Tage, Di, 21.01. bis Fr 24.01.



Die Module 1 und 2 ergänzen sich, können aber auch einzeln besucht werden.



Anmeldefrist:

für Modul 1: 4. November 2019

für Modul 2: 7. Januar 2020



Seminargebühr:

3 Tage Kurs im November: 300 €

4 Tage Kurs im Januar: 375 €



12 % Rabatt bei Buchung beider Seminar-Module: von 675 € zu 595 €.

In der Seminargebühr ist enthalten: der EUKITEA Bio-Delight-Service: Kaffee, Tee, Obst und hausgemachtes Gebäck. Nicht enthalten sind der gemeinsame Mittagstisch und Übernachtung.





Übernachtung:

In nahe gelegenen Hotels oder auf Nachfrage in den lichten EUKITEA- Übernachtungsräumen möglich. Kosten pro Übernachtung mit Bio-Frühstück im geteilten EUKITEA – Doppelzimmer 35 €. Das EUKITEA-Büro ist auch gern behilflich bei der Buchung von Einzelzimmern in nahegelegenen Hotels.





Anmeldung und weitere Informationen:

www.eukitea.de oder direkt im Theaterbüro: Tel. 08238/964743-0, email: info@eukitea.de