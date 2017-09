Viola und das magische Friedensalphabet

An diesem Abend würde Viola am liebsten ihren Kopf ganz, ganz tief unter einem großen Berg von Kissen vergraben. Was war das bloß wieder für ein Tag? Nur Streit und Unfrieden! Doch - zum Kuckuck - was kann sie schon dagegen tun?Im Traum trifft sie auf Govinda, den altehrwürdigen Meister-Elefanten, der sie einlädt, ihn auf eine geheimnisvolle Reise zu begleiten. Prachtvolle Farben, wilde Düfte und exotische Klänge umfangen Viola. Und dann begegnen sie dem uralten Baum der Weisheit, in dessen Früchten sich das heilige Friedensalphabet verbirgt. Was es damit wohl auf sich haben mag?Josephine Volk, Michael GleichMichael Gleich, Daniel Ruf, Cristiana VindiceFred BrunnerClaudio Raimondo, Stephan EcklStephan Eckl15 € / 12 € erm. / 7 € KinderE-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396Veranstalter: EUKITEA Diedorf, www.eukitea.de