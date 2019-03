Musikverein Diedorf lädt zum Kirchenkonzert

Heilsam – Unter diesem Motto steht das diesjährige Kirchenkonzert des Musikvereins Diedorf am



Palmsonntag, den 14. April 2019, um 17 Uhr



in der Herz-Mariä-Kirche Diedorf.



Auf dem Programm steht unter anderem die „Russian Easter Overture“ aus der Feder von Nikolai Rimski-Korsakow, welcher diese strahlende Ouvertüre 1887 und 1888 unter Verarbeitung von Hymnen der Russisch-Orthodoxen Kirche komponierte. Eric Ewazens „A Hymn for the Lost and the Living” ist den Opfern der Terroranschläge vom 11. September 2001 gewidmet. Weitere Werke sind „Heaven’s Glory“ des Schweizer Komponisten Mario Bürki, „Hebe deine Augen auf“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und „Vita Pro Musica“ – zu Deutsch „Ein Leben für die Musik“ – das der deutsche Komponist Thiemo Kraas anlässlich des 60ten Geburtstags des Bundesdirigenten des Nordbayerischen Musikbundes, Ernst Oestreicher, komponierte.



Der Musikverein Diedorf freut sich auf Ihr Kommen!