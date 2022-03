Konzert-Mix für den Frieden - mit dabei Tina Schüssler

Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine und der Sorge um den Frieden, lädt die Pfarrgemeinde Herz Mariä zu einer musikalischen Stunde „Lieder für den Frieden“, am 27. März um 17.00 Uhr in die Herz Mariä Kirche nach Diedorf ein. Der Eintritt ist frei. Gerne werden Spenden für die Ukraine-Hilfe entgegengenommen. Special Guest ist Sängerin Tina Schüssler, die ebenfalls Songs präsentieren wird.

Ein spannender Abend mit einem musikalischen Spagat aus einer bunten Vielfalt, wird den Besuchern aller Altersklassen am Sonntag geboten. Es wirken mit: der Chor Andiamo, Kinder der Kita Herz Mariä, Kommunionkinder, Musikgruppe Anna Hüttl, Tina Schüssler, der Kirchenchor Herz Mariä, ein Holzbläser-Trio des Musikvereins, Andreas Meyer an der Orgel und der Gospelchor der evangelischen Gemeinde. Eine unterhaltsame und bunte Stunde, in der die Sänger*innen und Musiker*innen gemeinsam ihre Stimmen erheben und ein hörbares Zeichen für den Frieden setzen. Pfarrer Hans Fischer inspiriert die Besucher mit Impulsen und Texten zum Frieden.Zutritt nach den aktuellen Corona Richtlinien