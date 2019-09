Jubiläumskurse und -veranstaltungen am 20. September 2019

Wir möchten Sie ganz herzlich zu unserer Jubiläumsfeier einladen!Während des Abends können Sie ganz entspannt an diversen Schnupperkursen teilnehmen, mit Wildkräutern und -früchten kochen oder eigene Naturkosmetik und ätherische Öle herstellen.Wenn Sie sich lieber künstlerisch betätigen möchten, können Sie Gartenobjekte aus Weiden flechten, malen nach der Bob Ross® Methode oder Paint Brush ausprobieren.Entspannung finden Sie beim Qi Gong, Still Point, Pilates oder mit einem Glas Wein beim Gitarrenkonzert.Sie können sich auch musikalisch betätigen beim Singen oder Trommeln. Irish-Set Dance und Square Dance stehen ebenfalls auf dem Programm.Bei so viel Aktivität darf das Kulinarische nicht zu kurz kommen, daher haben wir ein leichtes Spätabendbuffet zur Stärkung vorbereitet.Für jeden ist mit Sicherheit etwas dabei.Alle Angebote sind an diesem Abend für unsere Besucher kostenfrei.Das gesamte Programm finden Sie hier: http://bz-diedorf.de/lange-nacht-der-volkshochschulen/