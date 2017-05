Gemeinschaftskonzert „Schmuttertal goes Hollywood“

Diedorf : Schmuttertalgymnasium |

Das Schmuttertalgymnasium Diedorf und der Musikverein Diedorf veranstalten dieses Jahr



am 13. Mai 2017 um 19.00 Uhr

im Schmuttertalgymnasium Diedorf



ein ganz besonderes gemeinsames Projekt: Vier Orchester präsentieren Filmmusik unterschiedlichster Epochen und Stile.



Das Schülerorchester Diedorf unter Markus Meyr-Lischka präsentiert das bekannte Werk „Land of Hope and Glory“ von Sir Edward Elgar und die Titelmelodie zur Serie „Familie Feuerstein“. Das Jugendorchester Diedorf, das ebenfalls von Markus Meyr-Lischka geleitet wird, hat unter anderem die Filmmusik aus „Gladiator“ von Hans Zimmer und aus „Out of Africa“ von John Barry im Programm.



Das Sinfonieorchester des Schmuttertalgymnasiums unter Peter Weber wird unter anderem die Filmmusik aus „Harry Potter“ von John Williams und aus „Fluch der Karibik“ von Klaus Badelt zum Besten geben. Auf dem Programm der Musikkapelle Diedorf unter Georg Miller werden unter anderem „Two Worlds“ von Phil Collins aus dem Film „Tarzan“ sowie ein Medley mit zahlreichen Melodien aus „James Bond“-Filmen stehen.



Schmuttertalgymnasium und Musikverein Diedorf freuen sich auf Ihr Kommen!